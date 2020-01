Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș lanseaza un nou proiect al carui scop este de a crește competitivitatea firmelor prin profesionalizarea angajaților. Beneficiarii proiectului vor fi peste 300 de persoane angajate și 40 de intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) organizeaza, in perioada 14-23 mai, o noua misiune economica multisectoriala in Statele Unite ale Americii, la New York și Miami. The post Firmele timișene, invitate pe Broadway appeared first on Renasterea banateana .

- Camere de Comert, Industrie si Agricultura Timis si Consiliului de Afaceri Romano-American din New York au semnat, astazi, un protocol de colaborare bilaterala. Prin acesta, Camera timiseana urmeaza sa deschida o reprezentanta pe Brodway, iar americanii o reprezentanta in Timisoara.

- In calitate de partener coordonator al proiectului cu titlul „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua activitatea de sprijinire a start-up-uri finanțate in cadrul proiectului. Dupa finalizarea acțiunilor de inființare, autorizare…

- „Spețe, interpretari și soluții in domeniul Achizițiilor Publice” este cursul propus de Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala.

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, cea de-a V-a ediție a expozitiei nationale “EXPOMOBILA TIMIȘOARA”. Astazi a avut loc deschiderea oficiala. EXPOMOBILA…

- Expo Mobila este evenimentul pe care il pune la dispozitia marelui public, in aceasta saptamana, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis. The post Expo Mobila, la CRAFT appeared first on Renasterea banateana .

- Traditia e pastrata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si vinerea viitoare are loc o noua edisie, cea cu numarul 26, al Topului Judetean al Firmelor. Pe 25 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, cele mai de succes firme din anul 2018 vor fi premiate cu trofee si diplome. Organizat…