Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala, gradul de ocupare din centre este in acest moment de 100%. Aici, și-au exprimat dorința de a se vaccina peste 62.000 de persoane. Autoritațile le recomanda bucureștenilor sa se programeze și la centrele din județul Ilfov. Pana in prezent, in Romania au fost imunizate deja aproape 200.000…

- Autoritatile s-au adaptat si ofera celor din Bucuresti care suna la call center posibilitatea de a merge la Giurgiu, Prahova sau in alte judete limitrofe care mai au ceva locuri disponibile pentru perioada urmatoare. In București, gradul de ocupare a locurilor de vaccinare anti-COVID este de 100%, a…

- Cea de-a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-COVID 19 a debutat vineri, la ora 15.00, fiind vizate persoanele in varsta de peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, indiferent de varsta, precum si personalului-cheie care desfasoara activitati in domenii esentiale. "Pentru urmatoarele 20 de zile…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 anunța ca pentru etapa a II-a de vaccinare s-au programat 305.562 de persoane. In București au fost programate 62.182...

- In București au fost programate 62.182 locuri la vaccinare, iar gradul de ocupare a atins procentul de 100%, a anunțat, sambata, Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Valeriu Gheorghița a anunțat de vineri ca in București nu mai sunt locuri la programarea…

- Ieri, 15 ianuarie, incepand cu ora 15.00, a debutat Etapa a II-a a campaniei de vaccinare, destinata persoanelor cu varsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de varsta, precum și personalului-cheie care desfașoara activitați in domenii esențiale. Pentru urmatoarele 20 de zile de…

- A doua transa de vaccin anti-COVID a ajuns, marti dimineata, la Institutul ‘Cantacuzino’ din Capitala. Colonelul Romeo Feraru, purtatorul de cuvant al Institutului ‘Cantacuzino’, a precizat ca este vorba despre 40.950 de doze de vaccin anti-COVID. ‘Aceste doze vor fi depozitate in Centrul national de…

- Patru locuri sunt deja ocupate in Unitatea Mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Municipal Timișoara, care a fost pusa in funcțiune de 24 de ore. Cele patru locuri au fost ocupate in doar 24 de ore. Zece pacienți cu Covid-19 sunt internați in Terapie Intensiva, la Spitalul Municipal Timișoara,…