- Ziarul Unirea AMENZI de peste 7 milioane euro pentru mai mult de 23.000 de persoane care nu au respectat prevederile ordonanței militare De cand a intrat in vigoare Ordonanța Militara, care restricționeaza circulația și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud, care s-a intors recent din Franța, a ajuns forțat in carantina, dupa ce nu a respectat masurile de izolare. In plus acesta a fost amendat drastic. Totodata, polițiștii și jandarmii au aplicat, joi, amenzi de aproape 400.000 lei persoanelor care nu au respectat reglementarile…

- La nivelul județului Alba se afla in prezent 143 persoane in carantina, 1.690 persoane izolate la domiciliu, 534 persoane ieșite din izolare, transmite Instituția Prefectului Alba. Polițiștii, jandarmii și polițiștii locali au continuat acțiunile de verificare a respectarii restricțiilor impuse prin…

- Doua persoane din judetul Arges care nu au respectat masurile de izolare sunt cercetate penal, a anuntat, miercuri, Institutia Prefectului noteaza Agerpres. "In ultimele 24 de ore, efective ale Politiei, Jandarmeriei si Politiei Locale au verificat 1.873 de persoane cu privire la respectarea masurilor…

- Astazi, un tanar de 22 de ani din Argeș a fost plasat in carantina, ca urmare a faptului ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu. In cadrul verificarilor efectuate de polițiști pentru stabilirea prezeței acestuia la domiciliu, s-a constatat faptul ca tanarul a incalcat masura izolarii și a plecat…

- Nerespectarea masurilor speciale instituite in situatii epidemiologice deosebite atrage raspunderea contraventionala și, dupa caz, chiar raspunderea penala. Instituția Prefectului anunța ca, in perioada 13- 20 martie, au fost aplicate urmatoarele sancțiuni persoanelor venite din zone de risc care nu…

- Nerespectarea masurilor speciale instituite in situatii epidemiologice deosebite atrage raspunderea contraventionala și, dupa caz, chiar raspunderea penala. Instituția Prefectului anunța ca, in perioada 13- 20 martie, au fost aplicate urmatoarele sancțiuni persoanelor aflate in carantina sau izolate…

- Noua persoane din Alba s-au ales cu dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor pentru ca nu au respectat masurile de izolare, impuse de autoritați. Zeci de dosare penale au fost intocmite la nivel national sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor. In județul…