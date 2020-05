Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Prefectul judetului considera ca, in ciuda pandemiei, Caras-Severinul trebuie sa se dezvolte si sa mearga inainte cu lucrarile de infrastructura! Prefectul judetului, Cristian Gafu, insoțit directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, ing. Horatiu Simion și seful Sectiei…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de vant puternic, care poate ajunge la 100 km/h, valabila luni in 24 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizare județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj, Salaj, Maramureș, Bistrița-Nasaud,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa, valabila de vineri pana sambata, la ora 11.00. Astfel, 19 judete, in special zonele inalte, se afla sub cod galben de viscol si ninsori. Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie,…

- Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie, ora 09:00 – 29 februarie, ora 11:00, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Judetele atentionate sunt: Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti,…

- Avertizarea a intrat în vigoare vineri la ora 9:00 și este valabila pâna sâmbata, la ora 11:00. Sunt vizate zone montane din judetele Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Brasov, Arges, Dâmbovita, Prahova, Covasna,…

- Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie, ora 09:00 – 29 februarie, ora 11:00, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Judetele atentionate sunt: Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti,…

- Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie, ora 09:00 - 29 februarie, ora 11:00, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Judetele atentionate sunt: Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin,…

- Astazi, la Casa Fotbalului , s-au tras la sorți duelurile pentru barajul de promovare in viitoarea ediție a Ligii 3. Cele 41 de județe, plus Municipiul București, au fost imparțite in 7 regiuni. In urma tragerii la sorți au rezultat urmatoarele confruntari: Regiunea 1: Vaslui – Bacau; Botoșani – Suceava;…