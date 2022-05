Peste 260 de soldați ucraineni, evacuați de la Azovstal. Au fost duși în Rusia și se așteaptă un schimb de prizonieri Peste 260 de soldați ucraineni au fost evacuați, luni seara, de la combinatul Azovstal, au anunțat autoritațile ucrainene. Soldații au fost preluați de forțele ruse și duși in zonele controlate de acestea. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea de evacuare și a spus ca vor continua eforturile pentru aducerea acasa a luptatorilor care au aparat […] The post Peste 260 de soldați ucraineni, evacuați de la Azovstal. Au fost duși in Rusia și se așteapta un schimb de prizonieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

