Peste 250.000 de contracte de munca au fost suspendate intr-o saptamana de stare de urgenta

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie. "Urmarim zilnic evolutia contractelor,…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Libertatea a scris pe larg ce inseamna somajul tehnic si cine poate beneficia de acesta. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca se asteapta ca acest…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie, potrivit AGERPRES."Urmarim zilnic…

- Aproximativ 200.000 de contracte de munca sunt suspendate in acest moment, in conditiile in care multe companii din Romania si-au oprit activitatea. Numarul lor s-ar putea dubla, potrivit ministrului Muncii, Violeta Alexandru. "E o situatie grava ca 200.000 de oameni nu mai au contractele…

- Ministrul Muncii: “200.000 de contracte de munca au fost suspendate in aceasta saptamana, pe fondul starii de urgența” Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Din datele…

- Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul electronic al evidentei salariatilor, REVISAL-ul asa cum este cunoscut, evidenta pe…

- Invitata in studioul Romania TV, Violeta Alexandru a explicat ca nu se justifica elaborarea unei noi legi privind pensiile. "Nu cred ca se justifica elaborarea unei noi legi, dar identificam o serie de aspecte asupra carora vom interveni cu modificari. In conditiile in care Guvernul va avea…

- Ministrul Muncii confirma majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie 2020 Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020. Întrebată de moderator dacă pensiile…