Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de partener oficial in Romania al Programului EIT Climate-KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita potențialii candidați sa aplice cu idei inovatoare pentru un loc in marea finala a competiției globale ClimateLaunchpad, cea mai mare competiție de idei inovatoare “prietenoase…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 25 martie 2021, cu incepere de la ora 11, un seminar on-line de informare dedicat reglementarilor și modificarilor legislative…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 18 februarie 2021, cu incepere de la ora 1000, un seminar virtual de informare a agenților economici cu tema: …

- In luna februarie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza mai multe seminarii de informare a agenților economici, pe diferite teme. Pe langa cel care are in vedere modificarile din legislația muncii, deja anunțat, vor fi prezentate modificarile legislative privind securitatea de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener coordonator al Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, anunța finalizarea modulului teoretic al cursului gratuit de Lucrator in Comerț – Nivel 2 (Cod COR 5220.1.1). Cei 28 participanți,…

- Programul anual de informare a agenților economici cu privire la noutați legislative pe care Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș il organizeaza de peste 20 de ani debuteaza in 16 februarie, ora 10.00, cu un seminar dedicat legislației muncii, in cadrul caruia se vor discuta modificarle…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza in perioada ianuarie – februarie 2021 noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Naționala pentru Calificari (ANC). GESTIONAR (DEPOZIT) – COD COR 432101 Perioada: 25 ianuarie – 03 februarie…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in calitate de beneficiar și leader al Proiectului SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale impreuna cu S.C. GAPA SRL – partener anunța incheierea proiectului dupa o durata de implementare de 36 luni (12 ianuarie 2018 – 11.01.2021). Proiectul…