Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman nu mai vrea sa auda de litoralul romanesc, in acest an. Intr-o intervenție in direct, vedeta a explicat de ce, anul acesta, prefera sa mearga in Bulgaria, dupa ce mai toata viața a fost pe plajele de la noi din țara.

- ROMANIA – Administratia Prezidentiala vorbeste despre acordul fara precedent in istoria UE, fiind aprobat planul si bugetul de 1,82 de trilioane de euro pentru relansarea economica a Uniunii, dupa un maraton de negocieri intre liderii Europei! „Am obținut pentru Romania o suma impresionanta pe care…

- Unele administratii locale din Romania se pregatesc deja pentru urmatorul exercitiu financiar al UE si fac primii pasi in proiectele pentru care doresc sa obtina finantare de Uniunea Europeana.

- Patronii firmei de ochelari Lensa i-au chemat pe angajați in continuare la munca, deși se expuneau la un pericol, totul pentru a nu pierde din clienți, au declarat angajați din firma pentru Libertatea. Contactat de redacție, Daniel Craciun, patronul firmei, a spus ca nu poate sa raspunda intrebarilor.…

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting Cod rosu de ploi torentiale, valabila joi dupa-masa in Banat. Potrivit ANM, pana la ora 17:30, vor fi averse cu caracter torential, ce vor cumula 40 – 60 l/mp, descarcari electrice si, izolat, grindina de mici dimensiuni in judetele: Județul Caras-Severin:…

- Resita este surpriza placuta din vestul tarii, in privinta atragerii fondurilor europene. Orasul de pe malurile Barzavei, aflat pana anii trecuti intr-o stare accentuata de saracie, tine pasul cu orasele fruntase in atragerea fondurilor de la UE, cum sunt Cluj, Timisoara si Oradea.

- Concertul pe care Celine Dion urma sa il sustina la data de 29 iulie, in București, pe "Arena Nationala", a fost reprogramat pentru data de 25 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres.Biletele achizitionate isi pastreaza valabilitatea, anunta organizatorii romani, Emagic.De…

- Va era dor de un concert in aer liber? Ei bine, avem o veste buna. La sfarșitul acestei saptamani, mai precis sambata, 6 iunie, la Timișoara va avea loc primul concert, din perioada de pandemie, in Piața Libertații. Pe scena va urca trupa Cargo, iar in deschidere va canta o trupa de artiști locali,…