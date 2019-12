Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat in conturile a cinci partide – PSD, PNL, USR, ALDE si PMP – subventii in suma totala de 21.051.599,62 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 11.979.328,89 lei, Partidul National Liberal – 5.488.476,80 lei, Uniunea Salvati Romania – 1.614.011,93…

- Valoarea subventiei virate de AEP in contul fiecarui partid politic, in prima decada a lunii noiembrie, este urmatoarea: Partidul Social Democrat - 11.979.329,42 de lei, Partidul National Liberal - 5.488.477,04 de lei, Uniunea Salvati Romania - 1.614.012 de lei, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP ) a platit, in luna octombrie 2019, subventii in valoare totala de peste 21 de milioane de lei in contul partidelor politice. Cea mai mare subvenție a incasat-o PSD. In septembrie, valoarea subvențiilor a fost de peste 23 de milioane de lei. Conform unui comunicat…

- Valoarea totala a subventiilor virate in conturile PSD, PNL, USR, ALDE si PMP in prima decada a lunii octombrie este de 21.051.600,56 de lei, cea mai mare subventie, de aproape 12 milioane de lei, fiind acordata Partidului Social Democrat, informeaza un comunicat al Autoritatii Electorale Permanente…

