Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15.470 de absolvenți de liceu și-au depus dosarele de inscriere in prima saptamana de admitere in anul universitar 2023-2024 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), in timp ce aproape 3.900 de absolvenți de facultate au optat, in aceeași perioada de timp, pentru studiile de master.

- Peste 7.800 de candidați și-au depus dosarele de inscriere in primele trei zile ale sesiunii de vara a admiterii in anul universitar 2023-2024 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), numarul fiind mai mare decat cel inregistrat in primele trei zile ale sesiunii de admitere organizate in…

- Peste 7.800 de candidați și-au depus dosarele de inscriere in primele trei zile ale sesiunii de vara a admiterii in anul universitar 2023-2024 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a dat luni, 10 iulie 2023, startul sesiunii de vara a admiterii in anul uniersitar 2023-2024, cu 5.298 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, 10.892 de locuri in regim cu taxa și 2.980 de locuri pentru invațamant la distanța și cu frecvența…

- “Lucian-Ovidiu Heiuș, consilier superior in cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara — Agenția Naționala de Administrare Fiscala, exercita, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publica vacanta din categoria inalților funcționari publici de secretar general al Ministerului…

- Irimie Popa, profesor universitar la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, din cartdul Universitații Babes Bolyai, Cluj-Napoca, originar din Munții Apuseni, vorbește intr-o postare, pe pagina proprie de facebook, despre avocați care „ii ajuta pe oameni sa iși recupereze proprietațile…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Studii Europene, ii va decerna joi, 22 iunie 2023, E.S. Katrin Jakobsdottir, prim-ministrul Islandei, „Premiul pentru promovarea egalitații de gen in politica internaționala”. Absolventa a University of Iceland, partener academic al…

- Colegiul Economic ,,Iulian Pop" Cluj-Napoca in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Județean Cluj, cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor-UBB, Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragos" Satu Mare și Liceul cu Program Sportiv Bistrita, a organizat in perioada 5-7 mai, cea de-a 9 a ediție…