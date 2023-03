Peste 2.000 de capete mumificate de berbeci, descoperite la templul lui Ramses al II-lea

Stiri pe aceeasi tema

Arheologii au descoperit in Peru un templu care a fost construit in urma cu peste 1.200 de ani de catre Imperiul Wari, arata un studiu recent, publicat in Journal of Anthropological Archaeology.

O misiune arheologica egipteano-spaniola a descoperit 32 de morminte de calcar, datand din epocile romana, persana, bizantina si copta, in provincia centrala Minya din Egiptul Superior, conform unui comunicat al ministerului egiptean al Antichitatilor si Turismului, transmite vineri agentia Xinhua.

Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca exista doua planuri cu privire la consolidarea si reabilitarea seismica a cladirilor, unul finantat prin bugetul de stat si altul prin PNRR - Programul Valul Renovarii, informeaza News.ro.

Stela Mesha, numita și Piatra Moabita, este o placa de piatra de bazalt care a oferit istoricilor și lingviștilor cea mai mare sursa de limba moabita de pana acum. Cercetatorii au reușit abia acum sa verifice cu un grad considerabil de certitudine ca Piatra Moabita conține referințe explicite la…

Zona in care au fost gasite ramașițele este predispusa la tsunami, ceea ce ar avea sens, deoarece Poseidon este zeul tsunami-urilor, informeaza The Jerusalem Post.

Opt oua de strut, unele dintre acestea datand din urma cu 7.500 de ani, au fost descoperite in sudul desertului Negev din Israel, a anuntat joi Autoritatea pentru Antichitati din aceasta tara, informeaza agentiile DPA si Xinhua.

Polițiștii romani au descoperit și indisponibilizat peste 18.000 kg de articole pirotehnice in timpul perchezițiilor desfașurate miercuri in București și in mai multe județe din țara.

Arheologii au descoperit 14 varfuri de sageata cu tija pe santierul de excavare Cooper's Field din vestul Idaho, datate din urma cu 13.200 - 16.000 de ani.