- Polițiștii din Timișoara sunt in alerta maxima, incercand sa dea de urma unui talhar care a atacat o femeie in plina strada, joi seara, iar in urma agresiuni, victima a decedat. Tragedia s-a petrecut in partea sudica a orașului, mai exact in zona Girocului, pe strada Jean Monet. Atacul a survenit in…

- Am primit pe adresa redactiei mai multe poze cu strazile din localitatea Gornesti, judetul Mures cu rugamintea sa le facem publice. Imaginile fac referire la nemultumirea cetatenilor din Gornesti cu privire la mai multe strazi care arata jalnic si o "anumita" strada unde s-a pus piatra. Pe strada pietruita…

- Joi, 24 septembrie 2020, ofiterii de la BCCO sub coordonare procurorilor DIICOT desfasoara in aceste momente perchezitii la Iasi. Sunt vizati mai mult traficanti de droguri care au fost prinsi in flagrant. 74 de descinderi intr-un dosar de contrabanda cu țigari, trafic de droguri și inselaciune Marți,…

- 6 total views ….totul s-a intamplat astazi, 22 septembrie 2020, cu 5 zile inainte de ziua votului, in jurul orei 10.00, in Catierul Ostroveni, langa Gradinița nr 2, cand un voluntar PNL distribuia pliante la casuțele poștale. Reamintim ca duminica, 27 septembrie, sunt alegeri pentru primar și consiliul…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au identificat un tanar, banuit de comiterea unor infractiuni de talharie. Cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In fapt, din cercetarile efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale din…

- O femeie a fost atacata cu cuțitul in plina strada. A fost injunghiata chiar de iubitul sau, orbit de o criza de gelozie. Barbatul este acum dat in urmarire dupa ce a fugit imediat de la locul faptei. O femeie a fost atacata cu cuțitul in plina strada, in Cluj-Napoca. Asistenta medicala in varsta de…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in aceasta dimineața in jurul orei 11:00 langa un transformator de pe strada Uzinelor. Electricienii au depistat cadavrul victimei, in timpul unei intervenții, dupa ce au primit informații precum ca in zona s-a deconectat lumina.

