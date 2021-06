Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de persoane s-au imunizat in timpul celui de-al doilea maraton de vaccinate organizat la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Gr.T. Popa’ din Iasi, a informat, luni, prefectul Marian Grigoras. Potrivit sursei citate, de vineri de la ora 16,00 pana luni la ora 08,00 s-au vaccinat 4.093…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.996 de vaccinuri: 65 Moderna, 60 AstraZeneca, 437 Johnson&Johnson și 1.434 Pfizer. In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat șapte vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 218 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- Peste 200 de persoane din judetul Covasna si din afara acestuia s-au vaccinat impotriva COVID-19 in cadrul maratonului organizat la sfarsitul saptamanii trecute in incinta noului centru comercial Sepsi Value din municipiul Sfantu Gheorghe, informeaza Prefectura Covasna. Potrivit reprezentantilor institutiei,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca peste 54.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind raportate 43 de reactii adverse. Alte 154 de reactii sunt in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 54.065 de persoane au…

- Statele Unite analizeaza cazuri de efecte adverse grave la persoane vaccinate impotriva Covid-19 cu vaccinul J&J, altele decat cele pentru care a suspendat temporar imunizarile, a declarat luni un oficial din domeniul sanatatii publice.

- Cinci noi linii de vaccinare anti-COVID-19 vor fi infiintate luna aceasta in trei orase din judetul Covasna, a anuntat, miercuri, conducerea Directiei de Sanatate Publica. Potrivit directorului institutiei, Agoston Laszlo, aceste linii vor deveni operationale in cadrul centrelor deja existente in localitatile…

- Sapte persoane diagnosticate cu COVID-19 dupa ce au fost vaccinate cu prima doza sunt internate la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei citate, in spital se aflau miercuri 13 pacienti suspecti de COVID-19 si 75 de pacienti confirmati cu…

- Aproape 22.400 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in cele noua centre de vaccinare existente in judetul Covasna, iar autoritatile iau in calcul cresterea numarului acestora, incepand de luna viitoare. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna, Agoston Laszlo, a declarat, pentru…