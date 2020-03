Peste 200 de locuri de joaca amenajate in doar 2 ani de Waterboyz Romania Primele locuri de joaca din lume si-au facut aparitia in Anglia la mijlocul secolului al XIX-lea. Scopul lor era unul cat se poate de simplu: locuri in care copii sa-si descarce energia. Dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, in Londra au aparut primele locuri de joaca construite din fier reciclat.



Locurile de joaca nu au fost foarte atent luate in seama insa pana in urma cu aproximativ 40 de ani, atunci cand au inceput sa fie introduse diverse norme pentru proiectarea lor. Astfel, s-au interzis muchiile ascutite si au fost impuse diverse masuratori care sa protejeze copii de potentiale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

