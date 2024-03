Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și o femeie au fost reținuți de polițiștii clujeni, dupa ce ar fi șantajat mai multe persoane. Cei doi ar fi obținut aproape 120.000 de euro de la victime, fiind prinși in flagrant in Cluj, cu o parte din bani asupra lor.,,La data de 18 martie a.c, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații…

- Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT Oradea au prins in flagrant delict doi barbați care tocmai vandusera 100 de grame de 3-CMC, un drog de mare risc, cunoscut sub denumirea „cristal”.

- Nr. 72 din 14 martie 2024 DOI BARBATI BANUITI DE SAVARSIREA MAI MULTOR INFRACTIUNI DE FURT PRINSI IN FLAGRANT DE POLITISTII CAPITALEI La data de 12 martie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Sectia 19 Politie au prins in flagrant si, ulterior, au retinut doi…

- Politistii si procurorii au prins in flagrant doua persoane, in judetul Satu Mare, dupa ce au vandut 50 de grame de drog cu 10.000 de lei. In masina cu care erau s-au mai gasit droguri, iar anchetatorii au verificat mai multe adrese pentru obtinerea de probe.”La data de 6 februarie a.c., politistii…

- Echipajele de ordine publica au prins in flagrant 157 autori de infractiuni, care au savarsit 162 de fapte penale, iar pentru 49 de persoane s au dispus masuri preventive, potrivit MAI.Totodata, au fost depistate 23 de persoane urmarite national sau international, fata de care au fost dispuse masurile…

- Nr. 9 din 18 ianuarie 2024 PRINSI IN FLAGRANT DE POLITISTII CAPITALEI, IMEDIAT DUPA SAVARSIREA UNOR FURTURI La data de 15 ianuarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Brigada de Politie pentru Transportul Public au actionat in vederea prevenirii si…

- Trei barbati din judetul Galati, suspectati ca, din noiembrie 2023, au dat spargeri in mai multe judete au fost retinuti pentru 24 de ore. Ei au fost prinsi in flagrant, dupa ce au furat dintr-o locuinta din judetul Neamt bunuri si bijuterii in valoare de 40.000 de lei, potrivit news.ro.”In perioada…

- ”In ultimele 24 de ore, angajatii Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 4.921 de evenimente, 3.264 fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.657 circumscrise situatiilor de urgenta. La nivelul structurilor de politie au fost semnalate 861 de posibile infractiuni, 17% dintre acestea…