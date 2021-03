Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a anuntat ca 209 clase sau grupe au suspendat activitatea in școli in perioada 1-10 martie la nivelul intregii tari din cauza cazurilor de infectare cu noul coronavirus. 376 de elevi si prescolari au fost confirmati cu COVID-19 si 545 de persoane din sistemul de educatie au fost…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca nu poate explica de ce intr-o scoala dintr-o localitate cu rata mare de infectare elevii din clasele primare merg toti la cursuri in acelasi timp, iar cei din anii terminali de la gimnaziu si liceu merg doar jumatate din clasa. Ministrul afirma ca decizia…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a explicat recent ca pragurile de 15, respectiv 17 elevi per clasa, in ani terminali, care pot veni la școala in sistemul hibrid „sunt propuse de Ministerul Educației”. Ea a aratat ca instituția pe care o reprezinta propusese pastrarea pragului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a declarat multumit de bugetul alocat domeniului pe care il gestioneaza, in acest an, mentionand ca suma este cu circa 3 miliarde de lei mai mare decat cea de anul trecut. Bugetul Ministerului Educației propus de Guvern poate fi consultat AICI "Anul…

- Ministerul Educației propune ca elevii sa nu poarte masca in timpul orelor de sport din cadrul unitaților de invațamant, adoptand modelul Luxemburg. „Informarea este oficiala, venita de la reprezentantii de la Bruxelles, cu date din surse deschise. Spre exemplu, precum in Luxemburg, portul maștii este…