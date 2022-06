Peste 20% dintre unguri nu sunt de acord cu plafonarea prețurilor la carburanți Un sondaj al Institutului Nezopont preluat și publicat de agenția MTI evidențiaza faptul ca 73% din cetațenii ungari aproba decizia guvernului de la Budapesta de a plafona prețurile carburanților. Masura anunțata in 26 mai 2020 de guvernul maghiar care prevede ca doar autovehiculele inmatriculate in Ungaria beneficiaza de prețul redus al carburanților, in timp ce strainii platesc prețul pieței, nu a fost agreata de toți maghiarii. Astfel, sondajul arata ca exista și o minoritate de 21% impotriva plafonarii. Procentul celor favorabili deciziei este mai ridicat (87%) in randul susținatorilor guvernului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

