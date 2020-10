Stiri pe aceeasi tema

- Barurile și localurile, controlate de polițiști, pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-Cov-2 In cursul zilei de ieri, 17 octombrie a.c., polițiștii vranceni au intensificat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei Covid – 19…

- Fermierii vranceni mai au la dispoziție zece zile pentru a depune cereri la APIA pentru a obține sprijinul financiar acordat celor afectați de criza Covid 19. Termenul limita pentru depunerea cererilor la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura este 23 octombrie. Pana acum la APIA au fost…

- Crescatorii de animale și cultivatorii de legume pot obține un sprijin financiar acordat de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) pentru a recupera din pierderile cauzate de pandemia de COVID-19. Sprijinul financiar este acordat prin 3 noi scheme de sprijin in cadrul Masurii 21 –…

- FORȚELE DE ORDINE CONTINUA ACȚIUNILE DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL COVID-19 IN ZONELE AGLOMERATE Acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii COVID19 in zonele aglomerate din județul Vrancea. In ultimele 24 de ore, sub autoritatea…

