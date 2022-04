Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de luni, 28 martie, intre orele 00.00-23.59, prin vama Siret au intrat in un numar de 3.168 persoane și 731 autovehicule. Din totalul persoanelor intrate in țara, peste 2.500 au fost cetațeni ucraineni, un numar aproximativ egal cu cel inregistrat luni.…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceputul razboiului din Ucraina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania 175.034 de persoane și 25.826 de autovehicule. Din totalul persoanelor intrate in țara in aceasta perioada, 137.420. sunt cetațeni ucraineni. The post Peste 137.000…

- O adevarata avere a fost descoperita in mașina unei familii de ucraineni, care s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița: nu mai puțin decat o suma de 1,6 milioane dolari, peste 50.000 euro, la care se adauga ceasuri, bijuterii și genți de firma. Cei doi cetațeni…

- Poliția de frontiera au descoperit, sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, in mașina unor refugiați ucraineni, soț și soție, peste 1,6 milioane de euro și peste 50.000 de euro. Banii nu au fost declarați. De asemenea, vameșii romani au gasit in bagajele din autoturism mai multe…

- O rusoaica urmarita internaționala a incercat sa treaca prin vama Siret intr-un autocar cu refugiați ucraineni. Poliția de Frontiera a transmis ca in data de 11 martie, la ora 19.00, pe sensul de intrare in țara din vama Siret, polițiștii de frontiera au depistat, la controlul efectuat asupra unui…

- Poliția de Frontiera a transmis ca incepand de pe 24 februarie 2022 și pana in dimineața zilei de astazi prin Punctul de Trecere al Frontierei Siret au intrat in țara un numar de 111.700 persoane și peste 14.000 autovehicule. Dintre acestea 84.000 sunt cetațeni ucraineni. In aceeași perioada au ieșit…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceperea conflictului armat din Ucraina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 77.600 de persoane si 9.328 autovehicule.Dintre acestea aproximativ 55.000 sunt persoane de naționalitate ucraineana. In perioada respectiva…

- Poliția de Frontiera informeaza ca pe tot parcursul zilei de joi, 3 martie, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret au intrat in țara 8.393 de persoane, dintre care 6.720 de ucraineni. Totodata, au intrat in Romania 1.522 de mijloace de transport. Poliția de Frontiera informeaza ca pe tot parcursul…