Peste 160.000 de căşti Vision Pro precomandate Reputatul analist chinez Ming-Chi Kuo sustine ca, in primul weekend, au fost precomandate intre 160.000 si 180.000 de casti Vision Pro. Bazat pe estimarea de productie de 80.000 de unitati, stocurile castii celor de Apple ar fi trebuit sa se fi epuizat deja. Insa, pentru ca in magazinul oficial timpii de livrare nu au crescut, asa cum se intampla, de exemplu, in cazul iPhone-urilor, Kuo crede ca Apple mai are casti pe stoc. Pentru ca acest lucru sa fie adevarat, trebuie ca Apple sa fi suplinit stocurile cu putin timp inainte de inceperea precomenzilor, fara ca informatia sa fi ajuns in presa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple Vision Pro tocmai a intrat in perioada de precomanda, și cu un preț de 3499 de dolari, am putea crede ca oamenii nu s-au inghesuit sa cumpere noua casca de realitate virtuala/realitate augmentata a producatorului din Cupertino. Conform analistului Ming-Chi Kuo, calculele bazate pe cantitațile…

- Am stabilit deja ca accesoriile pentru Apple Vision Pro, dispozitivul VR de la Apple care pornește de la 3.500 de dolari, sunt extrem de scumpe . A venit acum momentul sa vedem și cat vor costa reparațiile acestui model. Intrucat avem de a face cu un dispozitiv de la Apple, era clar ca nu vor fi in…

- Am stabilit deja ca accesoriile pentru Apple Vision Pro, dispozitivul VR de la Apple care pornește de la 3.500 de dolari, sunt extrem de scumpe . A venit acum momentul sa vedem și cat vor costa reparațiile acestui model. Intrucat avem de a face cu un dispozitiv de la Apple, era clar ca nu vor fi in…

- Ingrijorarile noi legate de cererea de smartphone-uri au impins actiunile Apple intr-un declin de 2% pana in prezent, dupa ce au crescut cu 57% in 2023. Actiunile Apple au scazut miercuri cu circa 0,4%, in timp ce titlurile Microsoft au urcat cu 1,6%, erodand si mai mult avantajul producatorului de…

- Francoise Bettencourt Meyers, 70 de ani, cea mai bogata femeie din lume, mostenitoarea L'Oreal, a depasit pentru prima data pragul de 100 de miliarde de dolari ca valoare neta a activelor sale, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg și citat de CNN.Averea ei a sarit joi la 100,2…

- Hoții fura telefoanele iPhone, parolele de acces și mii de dolari din conturile bancare ale victimelor, relateaza Wall Street Journal. Unul dintre hoții care au ajuns acum la inchisoare a explicat cum s-a folosit de o vulnerabilitate a software-ului utilizat de Apple ca sa puna la cale o schema prin…

- In ultimul trimestru, Apple a castigat 43,81 de miliarde de dolari de pe urma iPhone-urilor vandute, ceea ce reprezinta o crestere de trei procente fata de aceeasi perioada din urma cu un an. Toate celelalte categorii de produse ale companiei au scazut, insa, in frunte cu Mac-urile, unde diferenta este…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,28 dolari, sau cu 2,53%, la 87,85 dolari pe baril, dupa ce au urcat cu aproape 2% miercuri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate au scazut cu 2,10 dolari, sau cu 2,41%, pana la 83,29 dolari pe baril. Temerile unei contagiuni…