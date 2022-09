Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți localnici din comuna Nereju, Vrancea, proprietari de padure și membri ai obștii locale, protesteaza de mai multe zile ca nu și-au primit de trei ani drepturile. Ei nu au nici macar lemne de foc. Spiritele sunt inflamate de mai mulți ani de doua grupari și au și un substrat politic, primarul…

- Incendiile de padure din Rusia au continuat sa se extinda si au mistuit circa 110.000 de hectare (1.100 km patrati) de teren in doar trei zile pana joi, a anuntat agentia de stiri TASS, potrivit Xinhua și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un puternic incendiu de padure se manifesta in judetul Valcea, pe o suprafata de 45 de hectare si ard buturugile dintre brazi si vegetatia uscata, existand riscul de extindere spre coama muntelui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un val de „caldura extrema“ loveste zeci de milioane de americani in acest weekend, cu numeroase temperaturi record asteptate in centru si nord-est si un incendiu care se raspandeste alarmant in California, noteaza AFP.

- Suprafata de padure afectata de incendiul izbucnit in cursul zilei de joi in Muntii Rodnei este de aproximativ trei hectare, iar pentru localizarea si stingerea incendiului s-a intervenit inclusiv in timpul noptii, potrivit datelor comunicate vineri de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un incendiu de padure a izbucnit miercuri dupa amiaza intr-o zona greu accesibila din stațiunea Colibița. Focul s-a extins din cauza vantului, iar flacarile mistuie cu repeziciune uscaturile care exista din plin in zona.

- Nu mai puțin de 35 de cadre ISU Bistrița-Nasaud, personal de la Ocolul Silvic și voluntari SVSU s-au luptat ore intregi cu flacarile care au cuprins o buna parte a padurii de langa lacul Colibița, dupa ce un incendiu a izbucnit aseara, miercuri, 20 iulie. Șase hectare de padure a fondului forestier…

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si aproximativ 50 hectare de padure, litiera si coronament au ars miercuri, in urma unui incendiu in comuna vranceana Sihlea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari, in cooperare cu pompierii voluntari, lucratori…