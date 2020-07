Peste 160 de morți în urma alunecării de teren din Myanmar. Momentul prăbușirii minei de jad - VIDEO ​Cel puțin 162 de trupuri neînsuflețite au fost scoase de sub pamânt dupa alunecarea de teren ce s-a produs la o mina de jad din nordul Myanmarului, au informat joi seara autoritațile din aceasta țara, potrivit BBC.



Operațiunile de cautare și salvare au continuat toata ziua la mina din cantonul Hpakant, regiunea Kachin, în apropiere de granița cu China.



Un torent imens de noroi și roci, declanșat de ploile abundente, i-a înghițit pe cei care adunau pietre, a transmis Departamentul national de pompieri.



