- Cu prilejul Zilei Jandarmeriei Romane – 3 aprilie, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Tudor Vladimirescu” Gorj au fost planificate activitați specifice prin care sa se marcheze 171 de ani de la atestarea documentara a Armei. Astfel, in aceasta perioada vor fi organizate urmatoarele activitați:…

- Peste 1.500 de puieti de molid au fost plantati, joi, de catre jandarmii bistriteni, la poalele Muntilor Calimani, intr-o actiune menita sa marcheze Ziua Jandarmeriei Romane, care se sarbatoreste in fiecare an in data de 3 aprilie, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ)…

- Doi elevi de liceu de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava s-au infectat cu noul coronavirus. Au fost singurele cazuri de COVID raportate astazi de Inspectoratul Școlar. Saptamina aceasta, la nivelul județului, in invațamintul preuniversitar au mai fost depistați pozitiv un elev din…

- Doi elevi si doi profesori din invatamantul preuniversitar au fost confirmati cu COVID-19, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Suceava, Cezar Anutei. El a precizat ca este vorba despre un elev de la Scoala Gimnaziala nr. 3 si un altul de la Colegiul National…

- Doi turisti din judetul Cluj, care au petrecut cateva zile de vacanta la o cabana din Valea Blaznei, in Muntii Rodnei, au ramas impotmoliti joi cu masina, in zapada, pe un drum care fusese blocat de brazi doborati de rafalele de vant, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bistrita-Nasaud.…

- O ambulanta a fost implicata, miercuri, intr-un accident rutier produs pe raza orasului Nasaud, in urma caruia un sofer de 56 de ani a fost ranit, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Articolul Nasaud: Ambulanta implicata intr-un accident rutier apare…

- Trei adulti si patru copii, intre care si un bebelus de numai doua saptamani, au fost evacuati luni dimineata de jandarmi dintr-o casa cuprinsa de flacari din municipiul resedinta, potrivit buletinului de presa remis de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bistrita-Nasaud. Articolul Trei adulti…

- Stratul de zapada atinge 15 centimetri in Pasul Tihuta si in vecinatatea lacului Colibita si 10 centimetri la Valea Blaznei, la poalele Muntilor Rodnei, iar temperatura exterioara a coborat pana la minus 4 grade Celsius in aceste zone, potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul de Jandarmi…