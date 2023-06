Stiri pe aceeasi tema

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs miercuri, 21 iunie, la combinatul Petromidia din Navodari. Au intervenit mai multe echipaje ISU Dobrogea, iar pe litoralul Marii Negre a fost emis un mesaj Ro-Alert de avertizare a populației din cauza degajarilor mari de fum. Rompetrol a precizat ca angajații…

- Peste 100 de pompieri au intervenit in aceasta dupa amiaza pentru stingerea unui incendiu violent izbucnit la rafinaria Petromidia Navodari In ajutorul pompierilor ISU Dobrogea si ai celor de la Rafinarie au intervenit salvatori de la ISU Bucuresti Ilfov, ISU Tulcea, ISU Ialomita si ISU Calarasi."Ei…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, 21 iunie, la combinatul Petromidia din Navodari. O explozie s-a auzit in zona, inainte sa se vada coloane uriașe de fum, spun martorii și presa locala. Mai multe echipaje ISU Dobrogea intervin, in timp ce pe litoralul Marii Negre a fost emis un mesaj Ro-Alert…

- Garda de Mediu Constanta a anuntat ca incendiul de la Rafinaria Petromidia a fost stins si se intervine pentru racirea instalatiei, precizand ca nu se mai degaja fum in atmosfera. Garda de Mediu Constanta a precizat ca mai intai a avut loc o explozie la Rafinaria Petromidia si apoi a izbucnit incendiul. …

- Garda de Mediu Constanta a precizat ca mai intai a avut loc o explozie la Rafinaria Petromidia si apoi a izbucnit incendiul. “In data de 21 iunie, ora 15.15, s-a produs o explozie urmata de un incendiu pe platforma Rompetrol Rafinare, uzina Rafinare, la instalatia de prelucrare titei hidrocracare…

- UPDATE – ISU a mai transmis ca nu ar fi persoane ranite in urma incendiului de la Rafinaria Petromidia. De asemenea ISU Dobrogea a precizat ca la misiunea de stingere a incendiului participa si o autospeciala transport roboti din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov. “Acest mijloc performant de interventie…

- Deputatul USR Tudor Benga a depus in Parlament un proiect de lege pentru regionalizarea Romaniei. Prin reforma administrativ-teritoriala a Romaniei, parlamentarul propune comasarea judetelor pentru a forma doar 12 județe si introducerea unor praguri de 10.000 de locuitori pentru orașe și 5.000 pentru…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, cand crestinii catolici sarbatoresc Invierea, vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori si intensificari ale vantului, temperaturile fiind cu 8-12 grade sub mediile multianuale. O avertizare Cod galben de vant puternic si ninsori este in vigoare in Bucuresti si…