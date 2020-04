Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica generata de pandemia de coronavirus (COVID-19) ar putea cauza intrarea in faliment a circa 150.000 de firme din Romania in urmatorul an, potrivit unei analize a Horvath & Partners, estimare pe baza datelor ce arata evoluția firmelor active pe piața locala, in perioada 2008 -…

- Criza economica generata de pandemia COVID-19 ar putea cauza intrarea in faliment a circa 150.000 de firme din Romania in urmatorul an, potrivit unei analize interne a Horvath & Partners. Reprezentanții companiei au facut aceasta estimare pe baza...

- Criza economica generata de pandemia COVID-19 ar putea cauza intrarea in faliment a circa 150.000 de firme din Romania in urmatorul an, potrivit unei analize a Horvath & Partners, estimare pe baza datelor ce...

- ​Criza economica generata de pandemia COVID-19 ar putea cauza intrarea în faliment a circa 150.000 de firme din România în urmatorul an, potrivit analizei unei firme de consultanta. Estimarea se bazeaza pe datele ce arata evoluția firmelor active pe piața locala, în perioada…

- Pepco, cel mai extins jucator de pe segmentul de imbracaminte si incataminte cu o retea de 272 de unitati in Romania, a decis inchiderea temporara a magazinelor locale. “In aceasta perioada, PEPCO Romania ia toate masurile de siguranta si precautie, atat pentru angajati, cat si pentru clienti, pentru…

- Au trecut șase zile de cand Romania a intrat in stare de urgenta, instituita din cauza noului coronavirus. Asta inseamna masuri excepționale, care n-au mai fost luate pana acum. Romanii se obișnuiesc insa greu cu aceasta schimbare majora in viața lor.

- UEFA a decis astazi sa amane Campionatul European de Fotbal, care trebuia sa se dispute in vara acestui an. Turneul final va avea loc abia la anul, scrie The Guardian. Euro 2020 a fost amanata pana in 2021 ca urmare a pandemiei de COVID-19 a confirmat oficial Federația Norvegiana de Fotbal. Turneul…

- Din cauza pericolului reprezentat de coronavirus, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a covocat o celula de criza din care mai fac parte reprezentanți ai FRF și ai televiziunilor. In cateva zile, ar urma sa se decida un plan de masuri pentru situația in care epidemia de coronavirus se extinde in Romania.Celula…