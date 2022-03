Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice Iași a produs deja peste 15 milioane de pastile de Iodura de potasiu, din cele 30 de milioane contractate, a declarat marți Alexandru Rafila, ministrul Sanatații. Conform acestuia, autoritațile cauta cea mai buna soluție pentru ca aceastea sa ajunga la populație. „Antibiotice Iași a produs…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Antibiotice Iasi a produs deja peste 15 milioane de comprimate de iodura de potasiu din cele 30 de milioane care sunt contractate si a precizat ca acestea vor ajunge la fiecare directie de sanatate publica din tara, iar apoi la fiecare primarie si…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, incepand de marti, Compania Antibiotice Iasi va fabrica 2,5 milioane de pastile de iodura de potasiu la fiecare 48 de ore, mentionand ca necesarul este de maxim 30 de milioane de comprimate.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand sa produca 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, ca se incearca „permanentizarea prezentei” personalului angajat in unitatile medicale pe durata determinata, pe perioada starii de alerta, prin contracte de munca fara durata limitata. Rafila a fost intrebat, miercuri, dupa sedinta de Guvern,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti seara, ca este posibil ca la finalul lunii martie sa revenim la normalitate. “Normal inseamna ca, probabil, nu va mai fi nevoie de starea de alerta”, a afirmat ministrul. Acesta a precizat ca este doar o ipoteza de lucru, nu ceva stabilit, totul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, vineri ca se incearca o pasare a responsabilitatii in cazul certificatului verde. Ministrul a aratat ca a pregatit un proiect de lege, care trebuia trecut prin Parlament, pentru ca se refera la limitarea unor drepturi, si a precizat ca el personal si-ar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, susține ca trebuie sa inceteze presiunea foarte mare la care sunt supusi angajatii Directiilor de Sanatate Publica din punctele de trecere a frontierei, mentionand ca ei doar iși fac datoria. “Faptul ca multi dintre colegii nostri in acest moment sunt supusi unei…