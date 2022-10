Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, informeaza Prefectura Suceava. Pe ordinea de zi au fost incluse 45 lucrari elaborate de catre Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei…

- Patru ocoale silvice din județul Suceava au la dispoziție 7.400 de metri cubi de lemne pentru foc pentru populație. Prefectura Suceava a transmis ca in vederea informarii cu celeritate a populației referitor la posibilitațile de achiziționare a lemnului pentru foc necesar incalzirii locuințelor, Direcția…

- In taberele de cazare a refugiaților ucraineni din județ se afla in prezent 92 de persoane. Majoritatea, adica 87 sunt cazate in casuțele modulare din Radauți. Pana acum prin taberele de cazare din județ au intrat 13.799 de refugiați și au ieșit 13.707. In tabere mai sunt disponibile 840 de locuri de…

- Direcția Silvica Suceava, cu sediul in Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, telefon 0230/522564, cod de inregistrare fiscala RO 1590120, organizeaza in data de 29.09.2022, ora 10.00, licitație publica cu oferta in plic inchis, avand ca obiect ”Vanzarea de arme vanatoare”. In caz…

- Direcția Silvica Suceava a informat Prefectura ca dispune de 32.000 mc de lemn de foc rașinoase pentru populație și instituții de interes local. „Incalzirea locuințelor in timpul sezonului rece 2022/2023 este un obiectiv prioritar și pentru Instituția Prefectului, mai ales in contextul economic complicat…

- „Incalzirea locuințelor in timpul sezonului rece 2022/2023 este un obiectiv prioritar pentru noi, mai ales in contextul complicat pe care il traversam: alaturi de conducerea Direcției Silvice Bacau, am pus la punct un plan de scoatere la vanzare a lemnului destinat incalzirii locuințelor, prin intermediul…

- Din totalul celor 746 unitați de invațamant preuniversitar 475 (63,67%) sunt asigurate cu paza, respectiv: 15 exclusiv cu paza umana, 391 exclusiv cu sisteme de supraveghere video și 69 care dispun atat de paza umana cat și sisteme de supraveghere video. Așa arata o situație prezentata in ultima ședința…

- Prefectura Suceava a informat ca pe 31 iulie 2022, a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședința obișnuita a populației care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, cat și prin colectarea datelor…