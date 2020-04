Peste 100.000 de oameni au murit din cauza noului coronavirus la nivel global

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus continua sa cauzeze mari probleme peste tot in lume. Azi, s-a ajuns la peste 100.000 de decese cauzate de COVID-19. Potrivit site-ului worldmeters.info, 101.579 de persoane și-au pierdut viața din cauza pandemiei. Numarul total al cazurilor este și el unul care provoaca fiori…

- Un sucevean a murit in urma cu aproape o saptamana din cauza noului coronavirus, cazul acestuia fiind raportat in aceasta seara. Este vorba despre un barbat in varsta de 85 de ani, internat la Spitalul Judetean Suceava in data de 16 martie 2020, acesta avand parkinson si glaucom. Suceveanul a fost testat…

- Actrita Lee Fierro, care a detinut un rol memorabil in filmul horror clasic regizat de Steven Spielberg "Jaws", a murit duminica, la varsta de 91 de ani, din cauza complicatiilor provocate de noul coronavirus, relateaza marti DPA, citata de Agerpres.

- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de pandemia de coronavirus. In ultimele 24 de ore, 837 de persoane infectate cu COVID-19 au decedat (812 luni), anunța autoritațile din Peninsula. De asemenea, sunt 4.053 de cazuri noi confirmate cu coronavirus in Italia (4.050 ieri), numarul…

- Avram Goia a murit in Spania, acolo unde se stabilise de mai mult timp. "Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor 80, Avram Goia. Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine…

- Noul coronavirus a provocat cel putin 13.444 de decese in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie, potrivit unui bilant realizat de AFP pe baza unor surse oficiale pana duminica la ora 11:00 GMT, anunța AGERPRES.Peste 300.000 de cazuri cu noul tip de coronavirus au fost inregistrate in…

- Trei persoane cu varsta de 73, 86 si 90 de ani au murit in Belgia din cauza noului coronavirus, potrivit unui bilant actualizat miercuri dupa-amiaza de Ministerul belgian al Sanatatii, relateaza AFP potrivit Agerpres. In aceasta tara, unde au fost detectate 314 cazuri de infectare cu Covid-19, ministrul…

- Departamentul pentru Protecție Civila din Italia a anunțat, astazi, ca 133 de oameni au murit in 24 de ore, pe teritoriul țarii, din cauza epidemiei de coronavirus. Astfel, numarul total al persoanelor care și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat cu coronavirus a ajuns la 366, au anunțat oficialii…