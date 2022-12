105.516 de cazuri de Covid au fost confirmate marți, 6 decembrie, in Franța, cel mai mare numar de infecții din 19 iulie incoace, relateaza Le Figaro și La Nouvelle Republique . Este o cifra in creștere brusca fața de ziua anterioara (+10.591), datorita recuperarii cifrelor din weekend, și in creștere fața de ziua precedenta (91.814). 20.614 de pacienți pozitivi sunt internați in prezent, dintre care 1.490 au fost in ultimele 24 de ore. Rata de incidența, adica numarul de cazuri pozitive raportate la numarul populației, este, in continuare, in creștere. Acum este de 573,16 cazuri la 100.000 de…