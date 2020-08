Stiri pe aceeasi tema

- Circa o mie de persoane au manifestat duminica la Boston impotriva noii obligatii impuse elevilor din Massachusetts de a fi vaccinati contra gripei, care vizeaza sa limiteze impactul unui posibil al doilea val al coronavirusului, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Michael Moore avertizeaza…

- Zeci de mii de oameni protesteaza la Minsk, capitala Belarusului, impotriva presedintelui Alexandr Lukașenko, la doua saptamani dupa ce acesta a castigat un nou mandat in fruntea statului, transmite BBC. Zeci de mii de oameni, de la varstnici la cei cu copii mici, s-au adunat duminica in Piața Independenței…

- Zeci de mii de persoane au ieșit in strada joi seara in Belarus, pentru a protesta impotriva represiunii violente a miscarii de protest declansate de realegerea controversata a presedintelui, transmite vineri AFP. Protestatarii au fost vazuți ținand pancarte pe care scriau „Schimbare!” și „Fara violența”.…

- Marșul de protest a fost organizat de o serie de organizații civice, precum MÚOSZ. Protestatarii marșaluiesc de la sediul redacției Index pâna la Castelul Buda (cunoscut simbol istoric al regilor ungari din Budapesta). Se vor ține discursuri în Piața „Sf. Gheorghe”,…

- Mii de bulgari au iesit in strada duminica pentru a patra seara consecutiv protestand impotriva coruptiei si cerand demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, informeaza luni France Presse. La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului,…

- Doua persoane care circulau cu mașini furate au fost descoperite de polițiști, in urma unui accident rutier, in Statele Unite, transmite Fox News. In timpul anchetei, s-a descoperit ca tanara se afla sub influența drogurilor. In urma accidentului, cele doua persoane au fost arestate, iar autoritațile…

- Ministrul educației din coaliția de guvernare de stânga a Spaniei a aparat numeroasele statui ale exploratorului Cristofor Columb din țara în f​ața activiștilor antirasism care au cerut înlaturarea acestora, relateaza Reuters.Considerat primul european care a ajuns în…