Peste 1.000 de criminali, eliberați condiționat In perioada 2017-2019 au fost eliberați condiționat din pușcarii 26.760 de deținuți. Cei mai mulți dintre ei au beneficiat de celebra lege a recursului compensatoriu. Mai bine de o treime dintre cei eliberați condiționat erau recidiviști, iar 11,83% dintre ei s-au intors in pușcarie. Aproape 8.000 dintre cei eliberați condiționat aveau codamnari pentru omor, talharie și furt calificat. Ultimul astfel de caz a fost incendierea tinerei de 17 ani din Mehedinți de catre un barbat condamnat pentru cinci crime, eliberat condiționat anul trecut. Un raport al Administrației Naționale a Penitenciarelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

