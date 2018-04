Peste 100 de pachete cu produse alimentare specifice sărbătorilor pascale, distribuite persoanelor nevoiaşe Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au sarbatorit prima zi de Paste impartind peste 100 de pachete cu produse alimentare specifice sarbatorilor pascale mai multor persoane nevoiase din localitatile Cozieni, Ganeasa si Piteasca, din judetul Ilfov. De asemenea, voluntarii au mai oferit daruri celor 60 de varstnici aflati in cadrul "Caminului de batrani Sf. Irineu", din orasul Pantelimon. O mama a patru copii, dar cu venituri la limita subzistenței, a declarat: "Multumesc din suflet voluntarilor de la Paraclis si „Hristos a Inviat!”. Nu ma asteptam la asa ceva, pentru mine e o bucurie… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucuria si simplitatea acestor momente ne ajuta sa ne cunoastem mai bine pe noi insine si sa apreciem adevaratele valori ale vietii. Fie ca Invierea Mantuitorului sa ne aduca lumina, caldura si pace in suflete, iar Sfintele Sarbatori sa ne faca viata mai frumoasa alaturi de persoanele dragi. Hristos…

- MESAJE DE PASTE Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui și mila lui, ai devenit la randul tau, un crin printre crini. Hristos a inviat! O singura data pe an e Pastele. O zi speciala, imbogatita de aroma bucatelor traditionale si parfumul florilor de primavara si al tau!…

- MESAJE de PASTE fericit 2018 // Texte cu URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti // Felicitari de Paste pentru persoanele dragi, prieteni, parinți, profesori, bunici, colegi, iubit(a), sefi // Felicitare de

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj de Paste, in care ii indeamna pe romani sa se bucure impreuna cu cei dragi de armonie si intelegere. "De Sfintele Pasti, sarbatoarea comuniunii si a solidaritatii, va doresc sa va bucurati impreuna cu cei dragi de armonie si intelegere!…

- Mii de creștini au venit, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere din municipiul Alba Iulia. La Catedrala Reintregirii, la miezul noptii, crestinii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta. Slujba este oficiata de IPS Irineu, alaturi de un sobor de preoti.

- PASTE FERICIT. MESAJE PASTE FERICIT. MESAJE de PASTE fericit 2018. URARI PASTE FERICIT. FELICITARI de Paste. SMS -uri frumoase de Paste. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT: Hristos a înviat! Paste fericit alaturi de cei dragi!

- PASTE FERICIT! Hristos a Înviat! SMS -uri frumoase de Paste, mesaje haiose si amuzante de Sfintele Pasti. Mesaje hazlii de Paste. MESAJE de PASTE prin SMS. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT. Realitatea.

- „Numarul de lumanari aprinse in curtea bisericilor, in noaptea Invierii, ne definește cel mai bine ca pe o comUNITATE cum nu sunt multe in Romania. Acolo imi doresc sa ne intalnim și acest an, sa ne spunem Hristos A Inviat! Sa regasim impreuna bucuria in fiecare bataie de clopot. Și fiecare lumanare…