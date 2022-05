Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de migranți, ascunși in doua camioane și in portbagajul unei mașini, au incercat sa treaca ilegal granița pe la Nadlac. TIR-urile conduse de un roman și un cetațean bulgar erau incarcate cu folie și frigidere, bunuri care aveau ca destinație societați din Germania și Italia. Migranții proveneau…

- Peste o suta cetateni straini depistati ascunsi in trei autovehicule la PTF Nadlac si PTF Nadlac IIPolitistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac si PTF Nadlac II Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea au depistat 104 cetateni din Turcia, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan si Nepal,…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac și PTF Nadlac II - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea - au depistat 104 cetateni din Turcia, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan și Nepal, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Fii la curent cu cele mai noi…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac și PTF Nadlac II au depistat 104 cetateni din Turcia, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan și Nepal, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu folie și frigidere și intr-un autoturism.

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac și PTF Nadlac II – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea – au depistat in urma unui control 104 cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria ascunsi in doua automarfare incarcate cu folie și frigidere, precum și intr-un…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au gasit 31 de migranti din Pakistan, India și Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR incarcat cu frigidere.

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat 31 de cetateni din Pakistan, India si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu frigidere, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii de frontiera de la Vama Nadlac 2 au depistat 65 de cetateni din India, Pakistan, Irak si Turcia care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu tamplarie PVC si anvelope.