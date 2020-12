Peste 10 milioane de euro, salubrizarea Craiovei și întreținerea spațiilor verzi Salubrizarea și intreținerea spațiilor verzi din Craiova a costat bugetul local peste zece milioane de euro, potrivit execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pe primele 11 luni ale anului. In proiectul de hotarare care va fi supus la vot in ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Craiova din data de 31 decembrie se menționeaza ca pentru salubrizarea orașului a fost platita pana la data de 30 noiembrie peste 26 de milioane de lei. „Pentru activitatea de salubrizare (maturat manual cai publice, intretinerea manuala a curatenie pe caile publice, maturat mecanizat,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

