Conform unei estimari realizate de Kantar, Netflix a pierdut peste 1 milion de abonati din Spania in primul trimestru al anului. Cei de la Kantar spun ca nu exista niciun dubiu ca scaderea abrupta are legatura cu taxa pe sharing, pe care compania americana a introdus-o recent in aceasta tara. Din februarie, cei care impart acelasi cont cu persoane care nu locuiesc sub acelasi acoperis trebuie sa plateasca, in plus pe langa abonamentul obisnuit, 6 euro pe luna. Conform Kantar, doua treimi din cei 1 milion de spanioli care s-au dezabonat in primul trimestru al anului faceau password sharing. Fata…