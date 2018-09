Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul francez al agriculturii a facut joi apel la mobilizare imediata pentru protectia crescatoriilor de porci, dupa ce unitatile sanitare din Belgia au confirmat doua cazuri de pesta porcina africana (PPA) la mistreti, informeaza AFP. Prezenta...

- Boala a fost depistata in data de 3 august, cand la o mica ferma din Liaoning, oras aflat in provincia indepartata de Nord-Est a Chinei, 47 din 383 de porci au murit. De acolo, virusul s-a raspandit in alte cinci provincii: Anhui, Henan, Heilongjiang, Jiangsu si Zhejiang. Autoritatile au intensificat…

- Pesta porcina nu isi face de cap numai in Romania, ci loveste tara dupa tara, atat din Europa, cat si din lume. In timp ce estonienii au reusit sa tina sub control boala, virusul a ajuns, cel mai recent, in China, casa pentru jumatate din efectivul total de porci din lume, iar britanicii se tem ca lucratorii…

- Peste 130 de mii de porci au fost sacrificati in acest an, din cauza epidemiei de pesta porcina africana, iar numarul este in continua crestere. Autoritatile au decis sa ia aceasta masura, dupa ce au constatat ca virusul se raspandeste foarte repede, tot mai multe animale fiind afectate. Cum s-a ajuns…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, in aceste zile, si la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate. Autoritatile spun ca pesta…

- In județul Braila s-au inregistrat peste 30 de focare de pesta porcina africana in gospodariile populației și doua in exploatațiile comerciale. Sambata, pesta porcina a fost confirmata oficial , la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni,…

- Inițial, existența pestei porcine africane a fost confirmata de un laborator veterinar din Braila, dar pentru confirmarea oficiala a virusului a fost nevoie și de o confirmare a Laboratorului Național de Referința din București. Rezultatele analizelor facute in Capitala au venit sambata și au confirmat…

- Prefectura Tulcea a mobilizat autoritațile din județ, MAI, DSVSA și Directia Agricola, pentru impiedicarea extinderii focarului de pesta porcina africana cu care se confrunta in ultima perioada. In acelaii timp se fac demersuri pentru despagubirea tuturor persoanelor fizice și juridice, inclusiv o ferma…