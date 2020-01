Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor de pesta porcina africana (PPA) a urcat la 611 in ultima saptamana, de la 585 focare in data de 14 ianuarie, iar in prezent boala evolueaza in 257 de localitati din 26 de judete. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), din…

- Agentia Nationala pentru Sanatatea Alimentelor anunta ca in nordul tarii a fost inregistrat un focar de pesta porcina. Mai exact, este vorba de rezervația naturala „Padurea Domneasca”, ce se afla de-a lungul Prutului, in vestul raioanelor Glodeni și Falești.

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis marți o informare cu privire la numarul de focare inca active, numarul focarelor stinse și despagubirile achitate crescatorilor de suine afectați de pesta porcina africana, informeaza agrointel.ro. Numarul…

- Un focar de pesta porcina africana a fost inregistrat in Rezervația naturala "Padurea Domneasca", care se afla de-a lungul Prutului, in vestul raioanelor Glodeni si Falesti, Potrivit reprezentantilor ANSA, acolo au fost gasiti 10 mistreti morti.

- Doi mistreți și un porc vietnamez au murit la Gradina Zoologica din Braila, iar autoritațile sunt in alerta și au trimis probe pentru a afla daca este vorba de pesta porcina. In cazul in care se confirma virusul, toate suinele vor fi ucise, transmite Mediafax.Probele de la cei trei porci morți…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 264 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 762 de focare, dintre care 12 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A, numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVSA.In…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 261 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 774 de focare (dintre care 15 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A), numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVSA,…

- Ziarul Unirea Șase localitați din Alba cu risc de pesta porcina: Paznicii de vanatoare vor efectua patrulari zilnice, pentru a depista porci mistreți morți sau bolnavi Șase localitați din Alba cu risc de pesta porcina: Paznicii de vanatoare vor efectua patrulari zilnice, pentru a depista porci mistreți…