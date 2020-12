Pesta porcină africană, confirmată pe două fonduri de vânătoare din Bistrița-Năsăud Pesta porcina africana a fost depistata la mistreți din doua fonduri de vanatoare din județul Bistrița-Nasaud, scrie hotnews . Potrivit unui comunicat al Prefecturii Bistrița-Nasaud, este vorba de fonduri de vanatoare din localitațile Figa și Saniacob. Printre masurile adoptate de Centrul Local de Combatere a Bolilor, intrunit joi, se numara vanarea, in termen de 60 de zile, a mistreților, „prin metode de vanatoare care nu disloca efectivul, urmand ca mai apoi sa fie testați atat virusologic, cat și serologic; de asemenea, se vor efectua inspecții/patrulari zilnice de catre gestionarii fondurilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

