Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat, luni, prezenta pestei porcine africane (PPA) in cele patru gospodarii private din satele Ceatalchioi si Salceni, comuna Ceatalchioi, Delta Dunarii, a declarat pentru Agerpres directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Mitica Tuchila. Suspiciunea privind prezenta PPA in cele doua comunitati a aparut vineri, 8