Pesta porcina africana a intrat in municipiul Braila. A fost depistata in municipiu, mai exact intr-o curte situata pe Sos. Ramnicu Sarat, vizavi de Oborul Brailei, unde proprietarul crestea cinci porci. La sfarsitul saptamanii trecute, acesta a observat ca animalele dau semne de boala si a anuntat autoritatile veterinare. Au fost prelevate probe, iar analizele de laborator au confirmat faptul ca este vorba despre temutul virus al pestei porcine africane. Cei cinci porci au fost eutanasiati, urmand ca proprietarul sa fie despagubit. “Municipiul Braila are o suprafata mult prea mare pentru a putea…