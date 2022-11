Pescuitul staționar este acum mai ieftin datorită MaxLife Cand vine vorba de pescuit, pasionații știu cat de important este sa gaseasca accesoriile de care au nevoie la un preț rezonabil. Sunt multe magazine pe piața, atat fizice, cat și online, de unde se pot achiziționa echipamente și accesorii pentru pescuit, dar foarte puține ofera un bun raport calitate-preț. Daca vrei ca pescuitul staționar pe care-l practici sa nu te coste o avere, ai la indemana o opțiune despre care cel mai probabil ai auzit deja: MaxLife. Poți descoperi in continuare produsele și avantajele achizițiilor de la acest magazin. Ce produse sunt in oferta MaxLife? MaxLife… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat ieri un raport in care arata ca piața asigurarilor obligatorii auto RCA se afla intr-o concurența acerba, trei companii deținand cote de piața formate din doua cifre. In acest context, Euroins, una dintre cele 3 companii, a facut un anunț pentru…

- Grupul italian Enel a anunțat ca planuiește sa iasa de pe piața din Romania pana la finalul anului 2023. Compania are peste 3 milioane de clienți in țara noastra. La o zi de la anunțul ca pleaca de pe piața romaneasca, reprezentanții companiei Enel transmit ca activitațile operaționale vor continua,…

- Plecarea Enel din Romania nu ar trebui privita ca o tragedie, iar clientii nu vor fi afectati, a dat asigurari și Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, potrivit Agerpres. „Piata de energie trece printr-o perioada dificila. Este o criza care afecteaza si companiile si clientii. Guvernul…

- Odata cu accentuarea crizelor, in prima faza pandemia, apoi criza economica, piața de materiale de construcții a resimțit un șoc. Ca urmare, fie ca vorbim de piața europeana, sau cea locala, prețurile au ajuns la valori extrem de mari. Asta a determinat o scumpire și a locuințelor noi vandute. Dar,…

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia din acest an a „Black Friday”, vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor Frames. Potrivit unei analize de specialitate, cea de-a 12 editie a…

- Un proiect de suflet, la care am muncit cu drag, ajuta din nou producatorii locali! Casa de Comerț Unirea redevine operaționala! Ma bucur nespus de mult pentru cei pe care ii reprezint, in calitate de președinte al Federației Producatorilor de Produse Tradiționale din Romania și membru in comisia de…

- Compania de stat Energocom, controlata integral de Agenția Proprietații Publice, a primit licența pentru a desfașura activitate de trader de gaze naturale in Romania, scrie profit.ro. SA Energocom va putea participa astfel la piața spot, precum și la piața produselor standardizate pe termen mediu și…

- 230.000 de pasageri au fost afectați de suspendarea zborurilor din Romania de catre Blue Air. Compania aeriana face noi precizari despre stadiul negocierilor privind repornirea și despre rambursarea banilor pe bilete. Reprezentanții Blue Air confirma, intr-un comunicat transmis joi, ca a primit sprijin…