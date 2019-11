Stiri pe aceeasi tema

- In data de 13 noiembrie, in jurul orei 15.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere si control desfasurate in zona de competenta, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au oprit in trafic, pentru control, pe o strada din localitatea de frontiera Borsa, un autoturism…

- Politistii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Maramures au descoperit, in torpedoul unui autoturism condus de un tanar de 18 ani, un pistol din categoria armelor neletale, informeaza un comunicat al institutiei, potrivit Agerpres. Conform aceleiasi surse, tanarul a…

- Un batran care a cazut in canalul Sireasa din Delta Dunarii in timp ce se afla la pescuit in zona a fost salvat, marti dupa-amiaza, de politistii de frontiera ai Sectorului Pardina al Garzii de Coasta, potrivit unui comunicat de presa al institutiei remis miercuri, scrie Agerpres. Barbatul, in varsta…

- In data de 05.11.2019, in jurul orei 17.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Pardina au fost informati de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" Tulcea ca un barbat aflat la pescuit pe Canalul Sireasa a cazut in apa si ne solicita sprijinul. Imediat,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Chilia au intervenit in sprijinul unui barbat cu probleme medicale, aflat la pescuit pe Dunare. Acesta a fost transportat si predat personalului medical din cadrul Serviciului de Ambulanta al Spitalului Tulcea pentru acordarea de ingrijiri…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Svinita au intervenit in sprijinul unui cetatean elvetian, care se afla in pericol de inec dupa ce velierul cu care naviga s-a rasturnat pe fluviul Dunarea.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare au depistat in trafic un cetațean roman care conducea un autoturism marca BMW, ce figura ca fiind furat din Franța. In data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 10.20, un echipaj din cadrul Serviciului Teritorial…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare au depistat in trafic un cetațean roman care conducea un autoturism marca BMW, ce figura ca fiind furat din Franța de 4 ani de zile. Conform unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera…