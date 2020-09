Stiri pe aceeasi tema

- Grupuri inarmate finantate de traficul de droguri au facut in 11 zile 33 de morti in diverse regiuni ale Columbiei, unul din cele mai grave bilanturi ale violentei in aceasta tara de la semnarea acordului de pace din 2016, au anuntat sambata autoritatile, conform Agerpres, care citeaza AFP.Vineri si…

- SUA si Columbia au anuntat luni lansarea unui nou plan comun de combatere a traficului de droguri, prin intermediul investitiilor in regiunile afectate de violenta, transmite France Presse potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut la palatul prezidential din Bogota, la finalul unei intalniri intre…

- Mercedes Barcha, vaduva scriitorului columbian Gabriel Garcia Marquez, a murit sambata, 15 august, in Ciudad de Mexico, la varsta de 87 de ani, a anuntat secretariatul mexican pentru cultura, potrivit agenției AFP, citata de Hotnews.”Am aflat cu mare tristete despre moartea lui Mercedes Barcha”, a scris…

- Fostul presedinte columbian Alvaro Uribe a anuntat marti ca o instanta a Curtii Supreme a ordonat retinerea sa, in cadrul unei investigatii privind influentarea unor martori si frauda, transmite Reuters potrivit Agerpres.Uribe, un mentor al presedintelui Ivan Duque, care in prezent este senator,…

- Amerindienii si polinezienii, desi sunt separati de vaste intinderi oceanice, s-au incrucisat inca din jurul anului 1200 si au lasat dovezi incontestabile ale acelor intalniri in ADN-ul populatiilor actuale, potrivit unui studiu publicat in revista Nature, citat de AFP.Cercetatorii nu pot…

- Soldații columbieni au ucis un oficial al Armatei de Eliberare Nationala (ELN), prezentat drept bratul drept al principalului lider militar al acestei gherile ghevariste, ultima din Columbia, a anuntat, sambata, presedintele Ivan Duque, transmite AFP, citata de Agerpres."Aceasta este o operatiune viguroasa…