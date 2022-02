Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea provoaca mai multe decese la nivel global decat pandemia de COVID-19, conform unui raport al ONU, care cere o “actiune imediata si ambitioasa” pentru a interzice unele substante chimice toxice, scrie Reuters. Conform raportului publicat marți, poluarea cu pesticide, materiale plastice si deseuri…

- Un carnetel ce contine versuri scrise de mana ale hit-ului The Beatles ''Hey Jude'' va fi expus pentru prima data la Liverpool, informeaza bbc.com. Brosura, compilata intre 1967 si 1968, contine o ciorna scrisa de Sir Paul McCartney a celebrei melodii, precum si versuri si desene schitate…

- Șase studii preliminare sugereaza ca varianta Omicron ar provoca mai puține probleme pulmonare comparativ cu variantele precedente ale Sars-CoV-2. Sunt tot mai multe elemente care indica faptul ca varianta Omicron a Sar-CoV-2 este mai susceptibila sa infecteze gatul decat plamanii ceea ce, potrivit…

- Incepand de luni, 20 decembrie 2021, cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, intrucat toate datele din declarația epidemiologica se regasesc in formularul digital de intrare in Romania. „Formularul…

- Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) va intra in vigoare din data de 20 decembrie. Documentul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania. Potrivit premierului Nicolae Ciuca, formularul este utilizat deja in 18 state ale UE. Acest document este are rolul de a simplifica anchetele…

- Papa Francisc le-a spus ziariștilor ca ”documentul UE privind Craciunul e unul invechit, ca “Uniunea Europeana trebuie sa respecte fiecare tara” și, atentie, sa nu se devina vehicul de colonizare ideologica”, transmite Vatican News. “Este o moda a unui secularism diluat, apa distilata… Dar este ceva…

- Fostul fotbalist englez Ray Kennedy a decedat marti la varsta de 70 ani din cauza bolii Parkinson, a anuntat clubul FC Liverpool intr-un comunicat, citat de AFP, potrivit Agerpres. Acesta a scris istorie la echipelor Liverpool si Arsenal Londra. Fostul mijlocaș a castigat de trei ori Cupa Campionilor…

- Real Madrid si Sporting Lisabona s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, in urma rezultatelor inregistrate in etapa a cincea a grupelor.Real a castigat cu 3-0, in deplasare, cu Sheriff Tiraspol. Madrilenii si-au luat astfel revansa dupa esecul din tur (1-2). Real a ajuns…