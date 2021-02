Majoritatea personalului din domeniul securitatii IT (85%) desfasoara activitati legate de hobby-uri in timpul programului de lucru, in medie timpul alocat acestei zone fiind de sase ore pe saptamana, reiese din raportul Kaspersky "Managing your IT security team".



Potrivit sursei citate, printre cele mai frecvente activitati la care a participat personalul din departamentele de securitate IT la locul de munca includ: citirea stirilor (42%), vizionarea videoclipurilor pe YouTube (37%) si vizionarea de filme sau seriale TV (34%).



Pe de alta parte, o treime dintre respondenti…