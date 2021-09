Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt aici sa clarific cateva lucruri care sper sa nu mai fie niciodata folosite in retorica de campanie sau in retorica politica. Imi pare rau ca premierul introduce sanatatea in lupta politica si fac un apel la responsabilitate pentru ca eu, ca ministru al Sanatatii, nu vreau sa punem politica deasupra…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a sustinut sambata ca prim-ministrul Florin Cițu stia inca din luna aprilie ca banii alocati Ministerului Sanatatii nu sunt suficienti pentru ca oamenii din centrele de vaccinare sa fie platiți. Sambata, la Timisoara, primul ministru Florin Cițu a declarat: ”Nu inteleg…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a criticat sambata, in conferința de presa, declarațiile lui Florin Cițu, care a spus ca nu ințelege cum oamenii din centrele de vaccinare nu și-au primit banii de mai multe luni. Ea a precizat ca premierul stia inca din aprilie ca banii alocati Ministerului Sanatatii…

- Evenimentul va fi organizat la sediul Ministerului Sanatatii, sala de Consiliu, et. 2.Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, va sustine o declaratie de presa astazi, 4 septembrie a.c., ora 16.30, pe tema situatiei din centrele de vaccinare. Evenimentul va fi organizat la sediul Ministerului Sanatatii,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat, luni seara, ca exista o vina a personalului medical care elibereaza certificate de vaccinare in fals, insa vina trebuie dovedita. Aceasta a explicat ca, de cand se folosesc certificatele de vaccinare, au fost transmise catre organele de ancheta peste 370…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat luni ca au fost transmise catre Politie peste 370 de sesizari cu privire la autenticitatea unor certificate de vaccinare. ‘De la grupul de la Institutul National de Sanatate Publica ce emite certificatele COVID pe baza adeverintelor de vaccinare s-au transmis…

- Solicitarea certificatelor de vaccinare si vindecare trebuie facuta cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de momentul utilizarii, a anuntat Ministerul Sanatatii. “Pentru certificatele de vaccinare si vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizata de catre solicitant cu cel putin…

- Ministerul Sanatații reintroduce prin lege o lista de medicamente esențiale, recomandata de Organizația Mondiala a Sanatații, in incercarea de a rezolva problema crizelor de medicamente in Romania. Medicamentele de pe lista esențiala ar urma sa nu lipseasca din țara și sa fie decontate 100%. Lista OMS…