Te-ai intrebat vreodata cum au reușit marile companii sa iși consolideze imaginea și sa devina atat de populare? Ce au in comun Coca-Cola, Starbucks și majoritatea giganților de succes din Statele Unite?Raspunsul este, pe cat de simplu pare, pe atat de complex in profunzime – produse personalizate cu brandul lor. Cine ești și ce dorești?