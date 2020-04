Personalități sătmărene. Gheorghe Bulgăr – 100 de ani de la naştere Sala de Lectura a Bibliotecii Judetene Satu Mare, poarta incepand cu anul 2003 numele reputatului carturar Gheorghe Bulgar. Bibliotecarii de la aceasta sectie a bibliotecii (Liliana Costea, Mircea Pirlea), i-au dedicat zilele acestea, o frumoasa expozitie retrospectiva. Momente de aducere aminte legate de ilustrul eminescolog, originar din Sanislau dar stabilit la Bucuresti, au mai avut loc de-a lungul timpului, bibliotecarii cinstindu-i, cum se cuvine memoria. Noi, bibliotecarii de la Compartimentul de Carte veche si rara. Cercetare, dr. Viorel Campean si dr. Marta Cordea, am considerat ca trebuie… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

