Personalități nemțene. Copel Moscu și pledoaria pentru un Minister al Istoriei Copel Moscu este o legenda in cinematografia romaneasca și orice intalnire cu el este un eveniment. Se poate mandri oricand cu peste 50 de filme regizate, cu premii internaționale de prestigiu, este un reputat profesor și a fost sau este director a unor festivaluri importante de film. Copel Moscu este nascut la Piatra Neamț pe 13 septembrie 1953 și intamplarea fericita a facut sa stau de vorba cu el la Festivalul ”Toamna la Voroneț”, poziționat ca data dupa ziua de naștere a regizorului și inainte ca ”Mesagerul de Neamț” sa atinga borna cu numarul 600. Dialogul, unul plin de amintiri, prezinta… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul Facebook Meta Platforms a introdus, miercuri, masuri temporare pentru a limita ”posibilele comentarii nepotrivite sau nedorite” la postarile despre conflictul dintre Israel si Hamas, transmite agenția Reuters, citata de News.ro. Meta a spus ca va schimba setarea implicita pentru persoanele…

- Razboiul dintre Israel și Palestina a afectat echipele naționale de fotbal. Meciurile erau programate saptamana aceasta, insa din cauza bombardamentelor au fost amanate. Iata țara care a decis sa gazduiasca echipele și sa suporte toate costurile!

- La Festivalul Internațional de Film, Diaporama și Fotografie ”Toamna la Voroneț” – ediția nr. 43, organizata de Centrul Cultural Gura Humorului, au loc mai multe evenimente dedicate cunoscutului cineast Copel Moscu. Dupa ce vineri 29 septembrie scriitorul și jurnalistul cultural Titus Vijeu a propus…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, sambata, intr-o zona greu accesibila din Cheile Bicazului, județul Neamț, dupa ce un barbat a fost lovit de o piatra in timp ce se afla in zona.Prin apel la 112 a fost sesizat faptul ca o persoana a fost lovita de o piatra intr-o zona greu accesibila din Cheile…

- Premiera in razboiul din Ucraina: primele nave comerciale care ajung in porturile ucrainene de la Marea NeagraDoua nave comerciale au ajuns in portul ucrainean Ciornomorsk de la Marea Neagra. Acestea au folosit o noua ruta, stabilita de autoritațile ucrainene, au spus autoritațile portuare din Ucraina.…

- Marius Iacob este procurorul care coordoneaza ancheta de la Crevedia. Iacob a mai instrumentat in trecut cazul Elodia și incendiile de la Maternitatea Giulești și Piatra Neamț. El a fost procuror adjunct al DNA cand instituția anticorupție era condusa de Laura Codruța Kovesi. In aceasta dimineața au…

- Pandurii se antreneaza pe Bloomfield la doar cateva zile dupa ce Barcelona si Messi s-au pregatit acolo! Catalanii au fost intr-un tur al pacii in Palestina si Israel. Pandurii incearca o victorie in fieful celor de la Hapoel, echipa care in ciuda s...