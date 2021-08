Stiri pe aceeasi tema

- Caravana Gaudeamus Radio Romania 2021 continua cu o noua ediție organizata in Piața Sfatului din Brașov. Cea de a III-a editie a Targului de Carte GAUDEAMUS Brașov se desfașoara in perioada 25 – 29 august. Targul va fi deschis zilnic in intervalele orare 9.00 – 14.00 și 16.00 – 21.00, iar accesul publicului…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Primaria Municipiului Baia Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș, Asociația ”Bun de Maramureș” și Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” va invita…

- Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania a fost deschis miercuri, la Oradea, de catre managerul general al Radio Cluj, Bogdan Rosca, alaturi de primarul oradean Florin Birta, manifestarea avand loc pana duminica, 11 iulie, in 40 de standuri organizate in corturi amplasate in Piata Unirii. …

